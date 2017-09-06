Saray'da taş ocağı protestosu

Şenol AKSOY / SARAY(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Saray İlçesi\'nde ormanlık alana yapılması planlanan 100 hektarlık taş ocağı, ilçe halkı tarafından protesto edildi. Toplanan kalabalık ellerinde pankartlarla taş ocaklarını protesto ederken, özel şirketin bilgilendirme toplantısı ise tepkiler nedeniyle yapılamadı.

Özel bir şirket, Saray İlçesi Güngörmez Mahallesi\'ne yakın ormanlık alanda 100 hektarlık bölgeye taş ocağı açmak istedi. Bunun için halkı bilgilendirme toplantısı yapmak isteyen şirket yetkilileri, toplanan kalabalık tarafından düğün salonu önünde protesto edildi. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban\'ın da yer aldığı eylemde kalabalık ellerinde, \'Meramıza, ormanımıza, tarım ve yerleşim alanlarımıza sahip çıkıyoruz\' yazılı pankartlar taşıdı.

Saray Doğayı Koruma Derneği avukatlarından Mustafa Kurtul Karabulutlar, hazırlanan taş ocağı raporlarında çevre sağlığı ve kamu yararının görmezden gelindiğini ifade ederek, \"Kuzey Ormanları’nın devamı niteliğindeki Istrancalar’da taş ocağı bahanesiyle doğa talan ediliyor. Bölgede hayati öneme sahip su kaynakları, mantarcılık ve manda yetiştiriciliği raporlara yansıtılmadığını görüyoruz\" dedi.

Saray Belediye Başkanı CHP\'li Nazmi Çoban da halkın mücadelesine destek vereceğini belirtti. Güngörmez muhtarı Şefik Akdere taş ocağı gibi büyük yıkıma sebep olan faaliyetleri istemediklerini ve yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İMZA TOPLADILAR

Yasal zorunluluk olan bilgilendirme toplantısını gerçekleştiremeyen şirket yetkilileri, halkın protestosu eşliğinde Güngörmez’den ayrıldı. Bu sırada kalabalık alkışlı protestoda bulunup, \'Bu daha başlangıç mücadeleye devam\', \'Sermaye defol bu ormanlar bizim\' sloganları attı. Saray Doğayı Koruma Derneği avukatlarından Demet Karpat Erol, geri döndürülemez doğa yıkımlarına yol açacak bu girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Protestonun ardından bölgede taş ocağı istenmediğine dair imza toplandı.

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