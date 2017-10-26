Saray'da selde şehit olan askerin cesedi bulundu (5)

ŞEHİDE UĞURLAMA TÖRENİ

Tekirdağ\'ın Saray İlçesi\'nde askeri zırhlı taşıyıcı aracın sele kapılması sonucu şehit olan topçu onbaşı Sefa Parhan\'ın cenazesi Saray Devlet Hastanesi\'nden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Cenazeyi almaya şehidin ağabeyi Fehmi Parhan gelirken, hastanede gazetecilere, \"Herkesten hakkını helal etmesini istiyorum. Hepinizden dua bekliyorum\" dedi.

Hastane bahçesinde düzenlenen \'uğurlama\' törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 3\'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, şehidin asker arkadaşları ile askerler katıldı.

ESKERİ ARAÇ DEREDEN ÇIKARILDI

Şehit asker Sefa Parhan\'ın kullandığı ve sel sularına gömülen zırhlı personel taşıyıcı araç, dalgıç polis ekiplerince yeri tespit edildi. Askeri vinç getirilen bölgede, AFAD ve diğer ekiplerin yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından araç çelik halatlarla çekilerek sudan çıkarıldı. Ters dönmüş halde çıkarılan zırhlı personel taşıyıcı başka bir askeri araçla dere kenarından kaldırıldı. Saray Cumhuriyet Savcılığı\'nın olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



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