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Saray'da selde şehit olan askerin cesedi bulundu (4)

ŞEHİDİN ŞARKI SÖYLERKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Tekirdağ Saray'da askeri zırhlı personel taşıyıcı aracın sele kapılması sonucu şehit olan Topçu Onbaşı Sefa Parhan'ın, birliğinde asker arkadaşlarına şarkı söylediği görüntüleri sosyal medya hesabında

26 Ekim 2017 15:34

ŞEHİDİN ŞARKI SÖYLERKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Tekirdağ Saray\'da askeri zırhlı personel taşıyıcı aracın sele kapılması sonucu şehit olan Topçu Onbaşı Sefa Parhan\'ın, birliğinde asker arkadaşlarına şarkı söylediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
Saray 3\'üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı Orgeneral Fatih Türesel Kışlası\'nda vatani görevini yürütürken şehit olan Parhan, görütülerde, kışlada bir arkadaşının çaldığı saz eşliğinde Orhan Ölmez\'in, \'Su Misali\' adlı şarkısını söylüyor.
Şehit Parhan\'ın söylediği şarkının görüntülerine sosyal medya hesabına, \'Anca böyle geçer günler. Amatörce yaptık birşeyler\' notuyla paylaştığı görüldü.

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