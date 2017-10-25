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Saray'da selde askeri araç devrildi: 1 asker kayıp (3)

KAYIP ASKER, 'YÜZME BİLMİYORUM' DEMİŞ Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde, sele kapılan askeri personel taşıyıcı araçta kaybolan askerin rütbesinin 'Topçu Onbaşı' olduğu ve terhisine 15 gün kaldığı öğrenildi

25 Ekim 2017 20:25

KAYIP ASKER, \'YÜZME BİLMİYORUM\' DEMİŞ
Tekirdağ\'ın Saray İlçesi\'nde, sele kapılan askeri personel taşıyıcı araçta kaybolan askerin rütbesinin \'Topçu Onbaşı\' olduğu ve terhisine 15 gün kaldığı öğrenildi. Olay sırasında bir süre araca tutunan askerin yanında bulunanlara, \"Yüzme bilmiyorum, bırakıyorum kendimi\" dedikten sonra sularda kaybolduğu belirtildi.
KORGENERAL DAYSAL BÖLGEDE
Kayıp onbaşıyı bulmak için AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Sualtı ve itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Deredeki suyun her geçen saat yükselmesi üzerine botlarla arama çalışmalarına ara verildi. Ekipler dere kıyısında yaya olarak kayıp askeri arama çalışmalarını sürdürüyor. 3\'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal da bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Arama kurtarma çalışmalarını takip eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ile görüşen Korgeneral Daysal, \"Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Buradaki çalışmayı yapan arkadaşlardan bilgi edinmeye çalışıyoruz. Arama ekiplerinin hepsine teşekkür ediyoruz\" dedi.
Bu arada, Saray Belediyesi, dere çevresinde yaşayanları sel baskınlarına karşı anonslarla uyardı.

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