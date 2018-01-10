T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saray'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada Ahmet Keklikçi hayatını kaybetti

10 Ocak 2018 22:23

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada Ahmet Keklikçi hayatını kaybetti.
Kaza, Saray ilçesi girişinde bugün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ahmet Keklikçi\'nin kullandığı 03 HK 872 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Özuy yönetimindeki 22 LH 669 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Keklikçi, olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Özuy yara almadan kurtuldu. Keklikçi\'nin otomobilde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AKSOYSARAY Tekirdağ DHA TEKİRDAĞ SarayAhmet KeklikçiKaza SarayHKRamazanLHKazadaKeklikçiSaray Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24