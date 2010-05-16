Saray'da düğüne son

T24 - TBMM’nin yönetmeliklerde yapacağı değişikliklerle artık milli saraylarda düğün, nişan ve sosyal etkinlikler yasaklanacak, sinema çekimlerine de izin verilmeyecek.





TBMM Başkanlığı; Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe ve Beylerbeyi Sarayı Hasbahçe başta olmak üzere saraylarda düğün, nişan ve sosyal etkinlikleri yasaklayacak. Saray, köşk ve kasırların iç mekânlarında sinema filmleri dahil ticari amaçlı film çekilemeyecek.





Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre Başkanlık Divanı, “Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na Bağlı Saray, Köşk ve Kasırların Tahsisine, Gezilmesine, Araştırma Yapılmasına, Fotoğraf ve Görüntü Alınmasına, Ücretlendirilmesine” ilişkin 4 ayrı yönetmeliği değiştirme çalışmalarını tamamladı. İlk Başkanlık Divanı toplantısında kabul edilmesi beklenen yönetmeliklerdeki değişiklikler şöyle:





- Saray, köşk, kasırlar, depo-müze ve fabrikalarda sinema filmi başta olmak üzere ticari film çekilemeyecek. Film çekimi bu yerlerin dış mekanlarında izinle gerçekleştirilebilecek.



- İç mekânlarda artık reklam çekimleri de yapılamayacak. Dış mekânlarda ise izne tabi olarak uygun görülen yerlerde ücretli çekimler yapılabilecek.



- Ziyarete açık birimler rehber eşliğinde gezilecek. Ziyaretçilerin ziyarete açık iç mekânlarda fotoğraf, video çekmek gibi her türlü görüntü olmaları yasak olacak. Dış mekânlarda bütün çekimler serbest olacak.



- Mili sarayların geziye açık tüm mekanları, 6 ay süre ile geçerli Milli Saraylar Kartı ile gezilebilecek. Kart fiyatları 40 TL olacak. İndirimli kartlar ise 20 TL’ye satılacak.



- Saray, köşk ve kasırlarda nişan, düğün ve benzeri sosyal etkinlikler yapılamayacak. Buralarda sadece kültürel bilimsel ve geleneksel etkinliklere izin verilecek. Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe ile Beylerbeyi Sarayı Hasbahçe ve Harem Bahçe ise yalnızca uluslararası prestij sağlayan etkinliklere TBMM Başkanı onayı ile tahsis edilebilecek.





Sergiler ücretsiz





- Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açılan 15 günü geçmeyen resim, heykel ve fotoğraf sergileri, artık Dolmabahçe Kuşluk Sanat Galerisi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek.



- Beylerbeyi Sarayı Tünel’deki kültürel kişisel sergilerde eser satışı yapılamayacak. Beylerbeyi Sarayı Tünel’de ve Ahır Köşk’de resepsiyon ve diğer etkinlikler yapılamayacak.







O davetler artık yok







Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları son dönemde birçok organizasyona ev sahipliği yapmıştı. Ağustos 2008’de eski Galatasaray Asbaşkanı Ergun Gürsoy’un oğlu Ali Gürsoy, Melis Çiftçi ile Beylerbeyi Sarayı’nda evlenmişti. Çelebi Hava Hizmetleri’nin 50. yıldönümü Dolmabahçe Hasbahçe’de kutlanmıştı. Temmuz 2007’de Dolmabahçe Hasbahçe, bu kez Abu Dabili petrol zengini Halid Ali Rıza’nın kızının düğününe ev sahipliği yapmıştı. Hasbahçe Eylül 2007’de de bu kez Yurtiçi Kargo’nun iftar yemeğine sahne olmuştu. 2008’deki 29 Ekim kutlamaları resepsiyonu da Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe’de yapılmıştı.

