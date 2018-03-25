Saraybosna'da tatamiye Türk damgası

Saraybosna,(DHA)

Gençler Avrupa Kupası\'nda Ay-yıldızlı Judokalar toplamda; 4 altın ve 3 bronz madalya ile ülke sıralamasında birinciliği elde etti.

Bosna-Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da iki gün süren Gençler Avrupa Kupası\'nı 4 altın 3 bronz madalya ile tamamlayan Türk Judokalar başarılarını zirvede tamamladı.

İlidza Spor Salonu\'nda yapılan müsabakaların ikinci gününde Ay-yıldızlı judokalar tatamide; bir birincilik, iki üçüncülük elde etti.

İkinci ve son gün müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

KADINLAR:

63 Kg: Minel Akdeniz ilk turu bay geçip ikinci turda Bosnalı S. Varosiç\'I ipponla geçerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Kosovalı L. Fazliu\'yı geçemeyen Akdeniz repesajda Hırvat rakibine yenilince kürsünün dışında kaldı.

70 Kg: Semanur Erdoğan ilk turda Kanadalı A. Fiandor\'u, çeyrek finalde Hırvat M. Mihoviloviç\'I ipponladı. Yarı finalde Polonyalı E. Wrdolewska\'ya yenildi ve bronz madalya için Hırvat A. Violiç ile karşılaşan Erdoğan yenildi ve beşinci oldu.

Burcu Aksoy ilk turda Bosnalı D. Juriç\'I ipponladı. Çeyrek finalde Karadağlı J. Pekoviç\' yenildi ve repesaja kaldı. Bu turda Hırvat rakibine üstünlük sağlayamadı ve yenildi.

78 Kg: Sıdıka Işık direkt çeyrek finalede karşılaştığı Hırvat K. Prodan\'a üstünlük kuramadı ve repesaja kaldı. Bu turun ilk maçını kazanan Işık, ikinci maçında yenildi ve bronz madalyaya gitme şansını kullanamadı.

Sümeyra Aykaç ilk maçında Avusturyalı M. Hunger\'a yenildi ve repesaja kaldı. Bu turun ilk maçında Hırvat L. Gobec\'e yenildi.

+78 Kg: Kübranur Esir direkt yarı finalde Polonyalı P. Dziopa\'yla eşleşti. Rakibini ipponlayan Esir finalde Polonyalı J. Swiatkiewcz\'le altın madalya mücadelesi yapma hakkı kazandı. Rakibini ipponla yenen Esir birinciliğini ilan etti.

Melike Tuzoğlu ilk turu bay geçti Çeyrek finalde Hırvat A. Lubic\'I ipponla yenerek yarı finalde Polonyalı J. Swiatkiewicz\'e yenildi ve bronz madalya için Büşra Çalışkan ile karşılaştı ve tatamiden galip ayrılarak üçüncülük kürsüsüne çıktı..

Büşra Çalışkan ilk turu bay geçip çeyrek finalde Polonyalı P. Dziopa\'ya yenildi ve bronz madalya mücadelesinde Melike Tuzoğlu\'na yenildi ve beşincilikte kaldı.

ERKEKLER:

81 Kg: Ata Tuncer de ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Sırp, üçüncü turda Kanadalı çeyrek finalde Karadağlı rakiplerini ipponladı. Yari finalde Rus A. Gaitukaev\'e yenilen Tuncer bronz madalya mücadelesinde Sırp U. Madzareviç\'e yenildi ve beşincilikte kaldı.

Ahmet Çiftçi ilk turu bay geçti. İkinci turda Polonyalı, üçüncü maçında Bosnalı rakibini ipponla geride bırakıp çeyrek finale çıktı. Bu turda Rus A. Gaitıkaev\'e ve repesajda da rakibine yenilince madalya şansını kullanamadı.

Recep Çimen ikt turu bay geçti. İkinci maçında Sırp rakibini waza-ari ile, üçüncü turda Hırvat rakibini ipponla yendi. Çeyrek finalde Polonyalı M. Krogulski\'ye yenildi. Repesaj müsabakasında da yenildi ve madalya umudunu yitirdi.

Yunus Kılınç ilk turda Hırvat, ikinci turda Makedon rakiplerini ipponladı. Üçüncü turda Sırp rakibine yenildi.

90 Kg: Mert Şişmanlar ilk maçında Hırvat rakibini ipponla geride bırakırken, ikinci turda Karadağlı rakibini geçemedi.

Can Güzel ilk turda Polonyalı rakibine yenildi.

100 Kg: Emrullah Uçar ve Mehmet Talay ilk turda rakiplerine yenildiler.

+100 Kg: Furkan Güner ilk maçında Bosnalı rakibini ipponla geçti. Çeyrek final mücadelesinde Kanadalı rakibini aşamadı ve repesaja kaldı. Bu turda önce Hırvat ardından Karadağlı rakiplerini yenen Güner, bronz madalya için Bosnalı A. Krsmanoviç ile yaptığı mücadeleyi kazanarak kürsüde yer aldı. Hakan Akar ilk turda Bulgar rakibine yenildi.

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