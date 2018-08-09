Saraybosna Film Festivali'nde Türkiye rüzgarı

Bosna Hersek'te gerçekleştirilen 24. Saraybosna Film Festivali (SFF) dünyadan ve Türkiye'den rekor katılımla yarın başlıyor. Festivale, 56 ülkeden 266 film gösterilecek ve 42 filmin de dünya prömiyeri yapılacak.

Bosna Savaşı'nın (1992-1995) kötü hatırasını unutturarak, kültür ve sanatla ön plana çıkan Saraybosna'yı filmlerle yeniden canlandırma amacı taşıyan festivalde bu yıl rekor katılımın olacağı festival, Tarihi Ulusal Tiyatro'da 17 Ağustos'a kadar sürecek. Festivale, Türkiye'den de çok sayıda yönetmen, senarist ve yapımcı katılacak.

'Saraybosna'nın Kalbi' Nuri Bilge Ceylan'a

Festivalde, ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, heyecanla beklenen konukların başında geliyor. Festival kapsamında, "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alacak Ceylan'ın, Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri de sinemaseverlerle buluşuyor.

59 yaşındaki sanatçı Ceylan'ın fotoğraflarından oluşan "Türkiye Sinemaskop" adlı sergi de Bosna Hersek Sanat Galerisi'nde görülebilecek.