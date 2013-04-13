Saraybosna 5. Türk Film Festivali başladı

Türkiye'nin Saraybosna Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından düzenlenen 5. Türk Film Festivali'nin açılışı dolayısıyla UNITIC İş Merkezi'nde resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cengiz Aydın, yaptığı konuşmada, festivali daha üst seviyelere taşımak adına açılışa Yönetmen Ünal'ı ve "Ses" filminin başrol oyuncuları Mehmet Günsür ve Selma Ergeç'i de davet ettiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son 10 yılda Türk sinemasına önemli destekler verdiğini belirten Aydın, Türk filmlerinin Berlin, Cannes ve diğer film festivallerinde önemli ödüller kazandığını anımsattı.

Ünal, Günsür ve Ergeç de konuşmalarında, "Ses" filmine ilişkin bilgiler verdi.

5. Türk Film Festivali kapsamında gösterimler, Saraybosna'da 18 Nisan'a kadar sürecek. Zenistsa'da ise Türk filmleri, 23-27 Nisan tarihleri arasında izlenebilecek.