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Politika

Saray TV mi kuruluyor?

İddiaya göre, Saray'dan 24 saat yayın yapacak olan kanalın, bir aya kadar yayın hayatına başlaması bekleniyor.

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26 Ağustos 2015 12:44

7 Haziran'da meydanlara inerek AKP'ye oy isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 1 Kasım'daki seçimler öncesinde televizyon kanalı kuruyor. Kanal, Erdoğan'ın konuşmalarını ve programlarını yayınlayacak. CuSaray'dan 24 saat canlı yayın yapacak olan .

Daha önce vatandaşlardan gelen ihbar, şikâyet ve taleplerin toplandığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni (CİMER) hizmete sokan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 1 Kasım'da yapılması kesinleşen seçim kampanyaları öncesinde Saray TV'nin kurulması için talimat verdiği iddia edildi. İddiaya göre, Saray'dan 24 saat yayın yapacak olan kanalın, bir aya kadar yayın hayatına başlaması bekleniyor. Kanalın giderlerinin, örtülü ödenek ve TRT bütçesinden karşılanacağı öne sürüldü.

Zaman'dan İzzettin Çiçek'in haberinde yer alan iddialara göre, Saray'ın kullanımına sunulmak üzere 30 canlı yayın aracı alınacak. Sivil Savunma Müsteşarlığı üzerinden alınacağı belirtilen araçların, Erdoğan'ın mitingleri ve muhtarlara yaptığı konuşmaların canlı olarak aktarılması için kullanılacağı kaydediliyor. TRT bünyesinde faaliyet göstermesi planlanan kanalın başına TRT genel müdür yardımcılarından birinin getirileceği ileri sürülüyor. Çalışmaların, belirlenen bu ismin koordinesinde devam ettiği ifade ediliyor.

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