HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Muhalefet partilerinin seçim güvenliği bitmiştir. Bütün toplantıları dinlenecek, takip edilecek ve sarayda Cumhurbaşkanı'nın önüne konulacak. Saray, Pentagon tarzı istihbarat merkezi haline getirilecek. Cumhurbaşkanlığı makamı artık temsil makamı değil karargahtır" dedi.

Kaplan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan İç Güvenlik Paketi'ni eleştirerek, "Faşizm paketi Meclis'ten çıktı" dedi.



İktidar partisinin söz konusu pakette herhangi bir değişikliğe gitmediğini belirten Kaplan, olağanüstü hali getirecek, yargıyı tamamen devre dışı bırakacak bir kanun getirildiğini ileri sürdü.



Hasip Kaplan, söz konusu kanunla ilgili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu bildirdi.

' Muhalefet partilerinin seçim güvenliği bitmiştir'





Kanunun seçim öncesinde getirilmesinin bir nedeninin de muhalefeti susturmak olduğunu savunan Kaplan, "Muhalefet partilerinin seçim güvenliği bitmiştir. Hiçbir seçim güvenliği yoktur. Bütün toplantıları dinlenecek, takip edilecek ve sarayda Cumhurbaşkanı'nın önüne konulacak. Oradan taktikler verilecek" dedi.

'Saray, Pentagon tarzı istihbarat merkezi haline getirilecek'





Cumhurbaşkanı bütçesine örtülü ödenek konulmasına ilişkin düzenlemeyi eleştiren Kaplan, "Tarafsız bir Bakan örtülü aile ödeneği için önerge verdi. Bu örtülü ödenek artık Başbakan, Cumhurbaşkanı ve ailesi için açıktır. Bunun hesabını kimse soramayacak. Bu örtülü ödenekle muhalefet partilerine istihbarat operasyonu yapıp yapmayacağınızı kim kontrol edecek? Saray, Pentagon tarzı istihbarat merkezi haline getirilecek. Hukuk devleti için son derece tehlikeli bir durum. Güçler ayrılığı kalmadı. Yürütme, yargı, yasama artık saraydan gözlemlenecek. Cumhurbaşkanlığı makamı artık temsil makamı değil karargahtır" diye konuştu.