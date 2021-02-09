Saray darbesinden sonra Kanada'ya yerleşen eski istibarat şefi: Suudi ajanlar, Kaşıkçı öldürülmeden günler önce kızımı İstanbul'daki konsolosluğa çağırdı

T24 Dış Haberler

Kraliyet ailesi ile arası bozulduktan sonra Kanada'ya yerleşen eski Suudi Arabistan İçişleri Bakanı ve istihbarat şefi Saad el-Jabri, 2 Ekim 2018'de muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda katledilmeden birkaç gün önce Suudi yetkililerin, kızını konsolosluğa gelmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Times'ın aktardığına göre Jabri, 2018 yılında Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı öldürüldükten sonra kendisini de öldürmesi için Kanada'ya bir suikast timi gönderdiğini iddia ederek ABD'de bir dava açmıştı. Jabri suikastçıların Kanadalı yetkililer tarafından durdurulduğunu ifade etti. Veliaht Prens, bir devlet lideri olarak yargılanamayacağını ve ABD'nin kendisi üzerinde adli yetkisi olmadığını savundu.

Jabri, Suudi suikastçıların bu sefer ABD'den kara yolu ile Kanada'ya girmek suretiyle kendini öldürmeye çalıştığını söyleyerek Washington DC'deki mahkemeye şikayetini yeniledi. Jabri, böyle bir suikast girişimi yapılıp yapılmadığını belirtmese de "üst üste canına kast etme girişimleri olduğunu" ifade etti.

Eski bakan, aynı zamanda Suudi ajanların Türkiye'de yaşayan kızını ona zarar vermek üzere İstanbul'daki Suudi konsolosluğuna getirmeye çalıştığını iddia etti.

"Neyse ki Hissah hiç konsolosluğa gitmedi" diyen Jabri, "Kaşıkçı aynı konsolosluğa birkaç gün önce gitti. Hissah, böylece gitseydi onu hangi kaderin beklediğini öğrenmiş oldu" dedi.

Jabri, eski Suudi Bakanlar Kurulu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in sağ kolu olarak görülüyordu. Nayif, Bin Selman tarafından gerçekleştirilen bir saray darbesiyle saf dışı bırakıldıktan sonra ihanet suçlamasıyla tutuklandı. Jabri, Muhammed Bin Selman hakkında gizli bilgilere sahip olduğunu ve bu yüzden Veliaht Prens'in kendisini öldürtmek istediğini belirtti.