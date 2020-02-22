Saray'dan ayrılan Harry ve Meghan çifti, gözlerine yeni bir 'saray' kestirdi

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Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak Kanada'ya yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın, California'da dev bir köşkü gözlerine kestirdikleri belirtildi.

Harry ve Meghan çiftinin baktıkları evler arasından bulunduğu belirtilen köşke 7 milyon dolar fiyat biçildi.

Bahsi geçen evin geniş bir bahçesi, yüzme havuzu, tenis kortu ve 5 yatak odası bulunuyor.

The Sun'ın haberinde Malibu'daki 5 yatak odalı köşkün Robert Downey Jr, Mel Gibson, Dick Van Dyke ve Caitlyn Jenner gibi Hollywood yıldızlarının evinin çok yakınında olduğu belirtildi.

Çiftin Malibu'da ev baktığını 'Loose Women' programına konuk olan Caitlyn Jenner duyurmuştu.