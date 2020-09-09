"Saray’a götürülen Maliye Bakanlığı personeline öğle yemeği verilmedi"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan Türkiye Sigorta Tanıtım Toplantısı’na götürülen Hazine ve Maliye Bakanlığı personeline öğle yemeği verilmediğini söyledi.

Hamzaçebi, personelin saat 15.00’e kadar sadece su ile idare ettiğini, bazılarının otobüsleri gelmediği için de taksi ile dönmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, halkla iç içe görev yapan ve pandemi döneminde özveriyle çalışan, devlete gelir toplayan, birçoğuna Covid-19 bulaşan Hazine ve Maliye Bakanlığı personeline test yapılmazken, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni’ne katılımın kalabalık görünmesi için Saray’a götürülen personele bakanlığın Emek Yerleşkesi’nde bulunan sağlık biriminde kurulan özel Covid-19 merkezinde test yapıldığını söyledi.

Personelin saat 10.00’da otobüslerle saraya götürüldüklerini belirten Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“Personele gün boyu sadece su ikram edildi. Öğle yemeği verilmeyen personel saat 15.00’e kadar Saray’da bekletildi. Ne bir bisküvi, ne bir kuru pasta verildi. Saray’a götürülen personel aç kaldı.

Sonrasında bazı personelin otobüsleri gelirken, bazılarının otobüsleri de gelmedi. Otobüsleri gelmeyen personel bir süre bekledikten sonra ücretlerini kendilerinin ödediği taksi ile Saray’dan dönebildi. Emekçilere verilen değer bu. İşçilerin ‘Tamamlayıcı Emeklilik’ adı altında kıdem tazminatlarına göz dikenler şimdi de BES’te biriken 154 milyarına göz dikmiştir.”