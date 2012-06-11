T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

'Şarap'tan elbise yaptılar!

Batı Avustralya Üniversitesi’nden bilim insanları kırmızı şarabın içine bir bakteri karıştırarak pamuğa benzer bir kumaş elde etti

11 Haziran 2012 22:48

Avustralyalı bilim insanları kırmızı şaraptan yapılan bir kumaşla tasarladıkları kıyafet koleksiyonunu dünyaya tanıttı.

Batı Avustralya Üniversitesi’nden bilim insanları kırmızı şarabın içine bir bakteri karıştırarak pamuğa benzer bir kumaş elde etti.
 
Bu karışım kullanılarak yaratılan kumaşla streç kıyafetler elde eden bilim insanları tasarımcılardan da yardım aldı.
 
Araştırmayı yapan ekibin başındaki isim olan Gary Cass “Şarap koleksiyonu”nu yaratmak için Donna Franklin adlı tasarımcı/sanatçıyla birlikte çalıştı.
 
Cass projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu çalışma, dokuma maddelerinin üretimine yeni bir tanım getirdi.
 
Sanat ve teknoloji bilgisine biraz da yaratıcılık ekleyerek bakteriyle mayalanan dikişsiz bir kıyafet elde etmeyi hedefliyoruz.”
 

ETİKETLER

şarap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24