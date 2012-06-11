'Şarap'tan elbise yaptılar!

Avustralyalı bilim insanları kırmızı şaraptan yapılan bir kumaşla tasarladıkları kıyafet koleksiyonunu dünyaya tanıttı.

Batı Avustralya Üniversitesi’nden bilim insanları kırmızı şarabın içine bir bakteri karıştırarak pamuğa benzer bir kumaş elde etti.

Bu karışım kullanılarak yaratılan kumaşla streç kıyafetler elde eden bilim insanları tasarımcılardan da yardım aldı.

Araştırmayı yapan ekibin başındaki isim olan Gary Cass “Şarap koleksiyonu”nu yaratmak için Donna Franklin adlı tasarımcı/sanatçıyla birlikte çalıştı.

Cass projeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Bu çalışma, dokuma maddelerinin üretimine yeni bir tanım getirdi.

Sanat ve teknoloji bilgisine biraz da yaratıcılık ekleyerek bakteriyle mayalanan dikişsiz bir kıyafet elde etmeyi hedefliyoruz.”