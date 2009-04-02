Şarap zihni açıyor

İngiltere’nin Northumbria Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre kırmızı şarap içmek beyin fonksiyonlarını da artırıyor.



Kırmızı şarabın içinde bulunan resveratol adlı madde, vücuttaki damarları genişletiyor, beyne daha fazla kan gitmesini sağlıyor. Bu yüzden günde yarım kadeh kırmızı şarabın kalp hastalığı riskini büyük ölçüde azalttığı da belirtiliyor.



Araştırma kapsamında 24 deneğe önce bazı problemler soruldu. Tablet halinde resveratol alan gönüllülerin, bu soruları çok daha kolay çözdükleri ortaya çıktı. Resveratol üzüm, ahududu, yabanmersini, kızılcık ve yerfıstığında da bulunuyor. Bu maddenin aynı zamanda yaşlanma, kanser, obezite, diyabet ve Alzheimer gibi hastalıklarla mücadelede büyük yardımcı olduğu belirlendi.

