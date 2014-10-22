Şarap tüketiminde şampiyon kim?



Dünyada kişi başına en fazla şarap tüketilen ülke Fransa. Konu hakkında düzenli araştırmalar yürüten Wine Institute adlı kuruluşun 2012 yılı verilerine göre Fransızlar yılda ortalama 44,2 litre şarap içiyor. Araştırmaya göre aslında en fazla şarap tüketilen ülke Vatikan. Sadece 836 kişinin yaşadığı Vatikan’da kişi başına yıllık şarap tüketimi 73,78 litre görünüyor. Ancak sıralamaya sadece nüfusu 300 binin üzerindeki ülkeler alınmış olduğundan Fransa, kişi başına şarap tüketiminde ilk sırada yer alıyor.

Sıralamada Fransa’nın ardından ilk 5’te sırasıyla Slovenya (43,27 litre), Hırvatistan (42,59 litre), Makedonya (41,54 litre) ve Portekiz (40,93 litre) yer alıyor. Sıralamada İtalya 7, Yunanistan 10, Almanya 13, İspanya 18, İngiltere 20, Kıbrıs 31, ABD 40, Rusya 45, Japonya 65, Brezilya 71, Çin ise 73’üncü sırada bulunuyor.

Müslüman nüfusun çoğunlukta ülkelere gelince; Bosna kişi başına 10,71 litrelik tüketimle 39’uncu sırada yer alıyor. Sıralamada Azerbaycan 41, Tunus 46, Arnavutluk 48, Lübnan 56, Özbekistan 59, Cezayir 67, Kazakistan 69, Fas 78, Katar 87, Bahreyn 90, Kosova ise 114’üncü sırada gösteriliyor.

Türkiye'deki tüketim

Türkiye ise toplam 171 ülkedeki şarap tüketimin mercek altına alındığı listede 116’ıncı sırada görülüyor. Türkiye’de nüfusa orantılı olarak kişi başına yıllık şarap tüketiminin sadece 0,18 litre olduğu belirtiliyor. Türkiye dünyanın en fazla üzüm üreten 6’ıncı ülkesi konumunda. Geçen yıl 4,01 milyon ton üzüm üreten Türkiye, bu rekoltenin sadece yüzde 11’ini şarap üretiminde kullanıyor. Türkiye’de şarap büyük ölçüde ülkenin üç büyük kentinde (İstanbul, Ankara, İzmir) ve turistik merkezlerde tüketiliyor. En çok tüketilen alkollü içki olan biranın ardından geliyor. Türkiye’de 2013 yılında 62,8 milyon litre şarap tüketildi. Tüketilen şarapların yüzde 97’sini yerli şaraplar oluşturuyor.

Türkiye’nin şarap ihracatı da artışta. İhracat 2013 yılında bir yıl öncesine oranla yüzde 11,6 arttı. Türkiye geçen yıl 11,7 milyon dolarlık şarap ihrac etti. Buna karşılık aynı dönemde toplam 9,6 milyon dolar değerinde 1,9 milyon litrelik şarap ithali gerçekleştirdi. Türkiye’ye en fazla şarap satan ülkeler sırasıyla İtalya, Şili ve Fransa oldu. Ancak Fransız şarapları daha pahalı olduğundan değer bazında Fransa 4,4 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. AB ile Türkiye arasındaki gümrük birliği tarım ürünlerini kapsamadığından Türkiye’ye AB’den ithal edilen şaraplara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.

Uluslararası Bağ ve Şarapçılık Örgütü verilerine göre 2013 yılında dünya genelinde en fazla şarap 44,9 milyon hektolitre ile İtalya tarafından üretildi. İtalya’yı bu alanda sırasıyla İspanya (42,7 milyon hl) ve Fransa (42 milyon hl) izledi.