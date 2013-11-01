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Yaşam

Şarap kıtlığı yaklaşıyor

Üretiminin düşmesine karşın talebin artması sebebiyle dünya çapında şarap kıtlığı yaşanabilir

01 Kasım 2013 18:07

 

Morgan Stanley'nin hazırladığı rapora göre, geçen yıl şarap talebi, arzı 300 milyon kasa aştı. Standart bir şarap kasasında 12 şişe bulunuyor.
Raporda bu durum, 40 yıldan uzun süredir rastlanılan en büyük açık olarak tanımlanıyor. Geçen yıl şarap üretimi de son 40 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Şarap üretimi, arzın talebi 600 milyon kasa aştığı 2004'teki zirve noktasından bu yana düzenli olarak düşüyor.
Morgan Stanley uzmanları Tom Kierath ve Cyrstal Wang'ın çalışmasına göre küresel şarap tüketimi 1996'dan beri yükseliyor ve şu anda yılda 3 milyar kasa şarap tüketiliyor. Buna karşılık, dünya çapındaki bir milyondan fazla şarap üreticisi, yaklaşık 2,8 milyar kasa şarap üretiyor.
Raporun yazarları, kısa vadede arz açığının geçmiş yıllarda üretilen şaraplarla karşılanacağını belirtiyor.
 

'Fiyatlar artacak'

 
Üretim açığı yüzünden şarap fiyatlarının artabileceği vurgulanıyor.
Raporda, açığın kısmen Avrupa'da üzüm bağlarının sökülmesi ve kötü hava koşulları nedeniyle üretimin düşmesiyle açıklanabileceği vurgulanıyor. Avrupa'daki şarap üretimi geçen yıl yüzde 10, 2004'teki zirve noktasına kıyasla da yüzde 25 azaldı.
Buna karşın, ABD, Avustralya, Arjantin, Şili, Güney Afrika ve Yeni Zelanda gibi Avrupa'ya kıyasla yeni şarap üreticisi ülkelerin arzı artıyor.
Raporda, fiyat artışından da en çok bu ülkelerin çıkar sağlayacağı vurgulanıyor.
Rapora göre küresel üretimin yüzde 12'sini tüketen Fransızlar hala dünyanın en büyük şarap tüketicisi. Fransızları, Amerikalılar takip ediyor.
Raporda ayrıca ABD ve dünyanın beşinci en büyük tüketicisi Çin'in ''küresel şarap tüketiminin ardındaki en önemli itici güçler olduğu'' vurgulanıyor.
(BBC Türkçe)

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