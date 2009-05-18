Şarap kansızlığı önleyemiyor!

Kansızlığa neden olan demir eksikliğinin kadınlarda daha sık ortaya çıktığı belirtildi.



Prof. Dr. Oğuz Önder, demirin kan yapımında temel bir girdi olduğunu ve dokulara gerekli oksijenin taşınmasını sağladığını vurgulayarak, şunları söyledi:



Etteki demir daha fazladır



"Sanılanın aksine şarap, üzüm ve pekmezin kan yapıcı özellikleri, demir içeriklerin düşük olması ve bitkisel kökenli demirin kana daha az geçmesi nedeniyle sınırlıdır. Et ve sakatatta ise daha yüksek oranda demir bulunur. Beslenmemizdeki esas demir kaynağını, daha kolay emilen hayvansal kökenli demir oluştururur"

