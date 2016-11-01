Şarap için prezervatif üretildi!

Şarap şişeleri için özel olarak üretilen ve piyasaya sürülen 'şarap prezervatifi' şarap severleri mutlu edeceğe benziyor. Yeni ürün ile birlikte yarım kalan şarapları ilk günkü tazeliğinde saklamak mümkün.

Görünüşü dışarıdan normal bir prezervatifi andırsa da kullanım amacı oldukça farklı.

sputnik'in haberine göre; Mitchell Strahan adlı girişimci tarafından tasarlanan ve bağış sitesi Kickstarter üzerinden yapılan yardım sayesinde piyasaya sürülen 'şarap prezervatifi' her türlü şişeye uyuyor.



Hava ve su geçirmeyen, tamamı plastikten yapılan ürün sayesinde yarım bırakılan şaraplar ilk günkü tazeliğini koruyacak.