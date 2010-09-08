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Sağlık

Şarap gazlı içeceklerden masum

Gazlı içeceklerin insan vücudunda şişmanlık riskini attırdığı şarabın daha masum olduğunu belirtildi.

08 Eylül 2010 03:00

T24- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Zuhal Yargıtay, gazlı içeceklerin insan vücudunda şişmanlık riskini attırdığını ifade ederek şarabın daha masum olduğunu söyledi.


Zuhal Yargıtay, gazlı içeceklerin tüketilmesinden kaçınılması gerektiğini kaydetti. Çocuklara da gazlı içecekleri asla önermeyen Yargıtay, çocukların gelişimine yarardan çok zararı olduğunu ifade etti. Gazlı içeceklerin satışlarında en büyük etkenin televizyonlar olduğunu kaydeden Yargıtay şunları söyledi:


“Gazlı içeceklerin satışlarında en büyük etken televizyonlar. Çocuklar televizyondan görerek kola istiyorlar. Aslında gazlı içecekler vücuda büyük zararlar veriyor. Şarap kolanın yanında daha masum kalıyor. Örneğin 1 litre gazlı içecek yaklaşık 400 kalori eşdeğeri şeker, kafein, renklendirici ve fosforik asit içeriyor. Bütün araştırmalar başta çocukluk çağı olmak üzere bütün yaş gruplarında şişmanlık ile kola tüketimi arasında önemli bir bağlantı olduğunun üzerinde duruyor. Gazlı içecekler şişmanlık riskini arttırıyor ve kilo aldırıyor.”

Şişmanlık riski yaratıyor


Gazlı içeceklerin kan şekerini hızlı bir şekilde yükselttiğini belirten Zuhal Yargıtay, insülin hormonunu arttırarak vücudun yağ depolamaya yönelmesine yol açan gazlı içeceklerin, yüksek miktarda şeker içermesi nedeniyle şişmanlık riski oluşturduğunu söyledi.

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