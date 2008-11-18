'Saran'a ödül verilmesini engellemedik'

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Hüseyin Çelik'in okul yaptıran iş adamı Sadettin Saran'a bir sendikanın ödül vermesini engellediği haberlerinin "yalan, uydurma ve iftira niteliğinde" olduğu bildirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden, bugün bazı basın yayın organlarında, bir sendikacının iddiasına dayandırılarak verilen ve Bakan Hüseyin Çelik'in iş adamı Sadettin Saran'a ödül verilmesini engellediği yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Haberlerde, Çelik'in Kırıkkale'deki bir törende, okulu yaptıran iş adamı Saran'a bir eğitim sendikası tarafından "Eğitim Onur Ödülü" verilmesini engellediği iddialarının yer aldığı hatırlatılan açıklamada, "Öncelikle söz konusu iddia baştan aşağı yalan, uydurma ve iftira niteliğindedir. Bunun yanında Sayın Bakanımızın kendisinin ya da hiç bir bürokratının söz konusu sendika başkanı veya yetkilisiyle bu yönde herhangi bir görüşmesi olmamıştır" denildi. "Sendika başkanının böyle bir iddiayla kamuoyunu yanıltması ve basın

kuruluşlarının da bu iddiayı doğrulatmadan haberleştirmesinin basın ahlakıyla

bağdaşmadığı" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sendika başkanının bir öğretmen olmasına karşın zaman zaman hiçbir bilimsel veriye dayanmayan açıklama, sözüm ona araştırmalarıyla kamuoyunu yanıltması ve bazı medya kuruluşlarının bunlara yer vermesi düşündürücüdür. Eğitime yapılan her türlü dış desteği destekleyen Bakanlığımız, başta eğitim alanında faaliyet gösteren sendikalar olmak üzere sivil toplum örgütlerinin, özel sektörün ve vakıfların olumlu çalışmalarını takdir etmiştir.

Bakanlığımız, güzel çalışmaların ödüllendirilmesini desteklemektedir. Sayın Saran adresi belli olan bir iş adamıdır. Adı geçen kişi ve sendika gidip kendisine bir ödül vermek isterse bunu pekala yapabilir. Ancak amaç bu değildir. Söz konusu kişi Sayın Bakan ve Sayın Saran'ın adını kullanarak gündeme gelmeye çalışmaktadır. Ödüllendirmeyi bir prensip haline getiren Bakanlığımızın maruz kaldığı bu iftirayı kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."

