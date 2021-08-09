T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saran Holding, aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracağını duyurdu

09 Ağustos 2021 18:50

Saran Holding tarafından çalışanlara gönderilen mektupta, 15 Eylül 2021 tarihi itibarıyla aşılanma koşullarını sağlamayan çalışanlarla yolların ayrılacağı duyuruldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, Radio Slow Time, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları, S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com’u bünyesinde bulunduran Saran Holding, aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Medya Tava'nın haberine göre, Saran Holding patronu Sadettin Saran tarafından çalışanlara gönderilen mektupta, 15 Eylül 2021 tarihine kadar grup şirketlerinde çalışanların, tam kadro olarak aşılanma koşullarını sağlamalarının beklendiği belirtildi.

Mektupta bu çağrıya olumlu cevap veren çok sayıdaki çalışana teşekkür edilirken, söz konusu tarihe kadar şartları yerine getirmekten kaçınan çalışanlarla birlikteliğin sonlandırılacağı kaydedildi.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından çalışanlarına gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"

Saran HoldingSadettin SaranSaranS Sport
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24