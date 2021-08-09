Türkiye'de faaliyet gösteren S Sport, S Sport2, Radyo Spor, Radyo Trafik, Radio Slow Time, ajansspor.com, AlmaSport TV gibi medya kuruluşları, S Sport Plus uygulaması ve tuttur.com’u bünyesinde bulunduran Saran Holding, aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Medya Tava'nın haberine göre, Saran Holding patronu Sadettin Saran tarafından çalışanlara gönderilen mektupta, 15 Eylül 2021 tarihine kadar grup şirketlerinde çalışanların, tam kadro olarak aşılanma koşullarını sağlamalarının beklendiği belirtildi.

Mektupta bu çağrıya olumlu cevap veren çok sayıdaki çalışana teşekkür edilirken, söz konusu tarihe kadar şartları yerine getirmekten kaçınan çalışanlarla birlikteliğin sonlandırılacağı kaydedildi.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran tarafından çalışanlarına gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"