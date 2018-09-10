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Şarampole yuvarlanan TIR'ın sürücüsü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan domates yüklü TIR'ın sürücüsü Mehmet Kaya (41), yaralandı

10 Eylül 2018 19:19

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan domates yüklü TIR\'ın sürücüsü Mehmet Kaya (41), yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Boğazköy Barajı yakınlarında meydana geldi. İnegöl\'den Yenişehir ilçesine giden Mehmet Kaya yönetimindeki 07 MLP 56 çekici ve 07 MLP 57 dorse plakalı domates yüklü TIR, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan TIR, ters döndü. Kazada yaralanan Mehmet Kaya, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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