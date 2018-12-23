T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Serhat Işık, hayatını kaybetti

23 Aralık 2018 16:21

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'de, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Serhat Işık, hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Genç yolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Serhat Işık yönetimindeki 29 AY 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Işık, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Işık\'ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AzizMesut BUDRAÇBİNGÖL DHABİNGÖLSerhat IşıkKazaBingöl GençAYKazadaIşıkBingöl Devlet HastanesiOtomobilFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24