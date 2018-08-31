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Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

31 Ağustos 2018 19:41

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Sinop kent merkezi Heyemola mevkiinde meydana geldi. Veysel Kurul yönetimindeki 34 SY 4300 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kurul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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