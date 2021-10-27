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Şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü

Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

27 Ekim 2021 14:57

Bingöl'ün Solhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Solhan ilçesi Dilektepe köyü yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan plakalı otomobil, şarampole devrildi.

Kazayı görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, otomobildeki 3 kişinin öldüğünü belirledi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

 

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