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Şarampole uçan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücü direksiyonu aniden kırınca otomobil şarampole yuvarlandı

23 Eylül 2017 15:03

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücü direksiyonu aniden kırınca otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki 5 kişiden 1\'i öldü, diğerleri yaralandı.
Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Hacıaliler Kavşağı\'nda meydana geldi. Manisa\'nın Alaşehir İlçesi yönünden İzmir\'in Kiraz\'ne giden Talip Erbilek, önüne aniden köpek çıkınca, yönetimindeki 28 AT 495 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Şarampole uçan otomobildeki 5 kişiden Erdal Demirel öldü, diğerleri ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ağlık ekipleri tarafından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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