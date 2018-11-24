Şarampole düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole düştü, sürücü Nuri Karyağdı (49) ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu, Sıcak Çermik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nuri Karyağdı yönetimindeki 58 FZ 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole düştü. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Karyağdı, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Nuri Karyağdı\'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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