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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Alperen Zobuoğlu (18) hayatını kaybetti

20 Mayıs 2018 15:10

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Felahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Alperen Zobuoğlu (18) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Felahiye ilçesine bağlı Mollahacı köyü yakınlarında meydana geldi. Alperen Zobuoğlu yönetimindeki 38 HY 370 plakalı otomobil, sürücünü kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Zobuoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. 
Alperen Zobuoğlu\'nun araçta sıkışan cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastane morguna konuldu.

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