Şarampole devrilen otomobildeki astsubay öldü, eşi yaralandı

Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, 32 yaşındaki Jandarma Astsubay Davut Karaşın otomobilinin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, Karaşın\'ın eşi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu\'nun 29\'uncu kilometresindeki Sıcak Çermik Kaplıcası yakınlarında meydana geldi. Siirt\'in Pervari ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Davut Karaşın yönetimindeki 52 LP 645 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Astsubay Karaşın\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada, astsubayın yanında bulunan eşi Özlem Karaşın da yaralandı. Yaralı, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma Astsubay Davut Karaşın\'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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