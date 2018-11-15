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Şarampole devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra alev alan otomobildeki Yusuf Albayrak (7), hafif yaralandı

15 Kasım 2018 11:47

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kontrolden çıkıp, şarampole devrildikten sonra alev alan otomobildeki Yusuf Albayrak (7), hafif yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Kürkçüler Müminli mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Yakup Albayrak (45) yönetimindeki 35 KJK 92 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından alev alan otomobil, yanmaya başladı. Hafif yaralanan oğlu Yusuf\'u araçtan çıkaran Yakup Albayrak, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Yusuf Albayrak, hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. 

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