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Kültür-Sanat

Saramago'dan 'Görmek'

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Jose Saramago'nun "Görmek" isimli romanı, yayımlandı.

25 Ağustos 2008 03:00

Can Yayınlarından yapılan açıklamaya göre, Saramago'nun "Körlük" kitabından sonra kaleme aldığı ve 'demokrasinin kırılganlığını ve hükümetlerce saptırılmasını' konu edindiği "Görmek" isimli romanı, okuyucuyla buluştu. Eserin çevirisini, Aykut Derman yaptı.

Jose Saramago kimdir?

Lizbon kentinin kuzeyindeki küçük bir köyde doğan Jose Saramago, yoksul bir köylü ailenin oğlu olarak büyüdü. Öğrenimi sırasında yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle okulu bıraktı ve makinistlik eğitimi almaya başladı.Teknik ressamlıktan redaktörlüğe, editörlüğe ve çevirmenliğe kadar birçok işte çalıştı.

Bir yayınevinde, yayın hazırlığı ve üretim departmanında görev yaptı. Diario ve Lisboa gazetelerinde kültür editörü olarak çalıştı. Siyâsî yorumlar yazdı. Portekiz Yazarlar Birliği’nin yönetim kurulunda görev üstlendi. 1976’dan sonra kendini tümüyle kitaplarına verdi.



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