Sarai Sierra cinayetinin katil zanlısının müebbet hapis cezası onandı

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, fotoğraf çekmek için geldiği İstanbul surlarında cesedi bulunan ABD’li Sarai Sierra’nın öldürülmesine ilişkin davayı inceledi. ‘Laz Ziya’ olarak bilinen sanık Ziya Tasalı’ya ‘nitelikli kasten öldürmek’ten verilen ömür boyu hapis cezası onandı. ‘Nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hırsızlık’tan kurulan hüküm bozuldu.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre ABD’li Sarai Sierra’nın cesedi polisin güvenlik kameralarından günlerce süren takibi sonunda 2 Şubat 2013’te bulundu. Genç kadının ‘Laz Ziya’ olarak bilinen Ziya Tasalı tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürüldüğü belirlendi. Tasalı, 24 Haziran 2014’te, İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sarai Sierra’yı ‘kasten öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezasına, ‘cinsel saldırı’ ve ‘hırsızlık’ suçundan ise toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"Açıkça tecavüz var"

Sierra’nın ailesinin avukatı Ceren Şarman Tunç şunları söyledi:

“Yargıtay’ın cezaların üst sınırdan verilmesi ile ilgili kararı sevindirici. Cinsel saldırı suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı kararına ise katılmamaktayım. Ortada açıkça tecavüz vardır ve biz önümüzdeki günlerdeki duruşmada yerel mahkemenin verdiği nitelikli cinsel saldırı suçundan verdiği ceza yönündeki kararında direnmesini talep edeceğiz.”