Sarai Sierra cinayetinde katil zanlısına ömür boyu hapis

İstanbul ’a fotoğraf çekmek için geldikten sonra 1 hafta kendisinden haber alınamayan Sarai Sierra’nın eşi ve kayınbiraderi David Jimanez genç kadını aramak için Türkiye ’ye gelmişti.



Polisin yoğun araştırmaları sonunda Sarai’ın cesedi 2 Şubat 2013 günü Sarayburnu’ndaki surlarda bulmuştu.



Sierra’nın katil zanlısı olarak yakalanan ve suçunu itiraf eden "Laz Ziya" lakaplı Ziya Tasalı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Hırsızlık" ve "cinsel saldırı"dan suçlu bulunan Ziye Tasalı bu suçlardan da toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.