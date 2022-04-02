Sarah Palin aktif siyasete dönüyor; Alaska'nın tek Temsilciler Meclisi koltuğuna adaylığını koydu

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John McCain'in yanında ABD başkan yardımcısı adayı olarak seçimlere giren Cumhuriyetçi siyasetçi Sarah Palin, bir dönem valiliğini yaptığı Alaska eyaletinin federal seviyedeki tek Temsilciler Meclisi koltuğuna adaylığını açıkladı.

Twitter hesabından Kongre'ye adaylığını açıklayan Palin, "ABD taşma noktasına geldi. Aşırı solun ülkemizi yok etmesini izledikçe öne çıkıp mücadeleye katılmam gerektiğini anladım" yazdı.

Palin, "Ülkemizin tarihi için bu kritik zamanda solun sosyalist, devletin hayata dahiliyetini artıran ve ABD'yi sona koyan politikalarıyla mücadele edecek liderlere ihtiyaç var" dedi.

Palin, 2008'de McCain'in başkan yardımcısı olarak pusulada yer aldıktan sonra ilk kez seçim kampanyası düzenleyecek. Palin ile McCain, 2008 Başkanlık Seçimleri'ni Barack Obama ve Joe Biden'a kaybetmişti.

88 yaşındaki Kongre üyesi Cumhuriyetçi Don Young geçen ay hayatını kaybedince Alaska'nın Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki tek sandalyesi boş kalmıştı. Young, yaklaşık 40 yıldır Temsilciler Meclisi'nde görev yapıyordu.

Kongre'deki sandalyeye şu ana kadar 40'tan fazla isim adaylığını açıkladı. 11 Haziran'da eyalette özel bir ön seçim yapılacak; en çok oy alan 4 aday 16 Ağustos'ta tekrar yarışacak. Yarışın kazananı 2023 Ocak ayında görev süresi dolana kadar Young'ın yerini teslim alacak.