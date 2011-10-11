-Sarah Palin: "ABD kadın başkana hazır" SEUL (A.A) - 11.10.2011 - Eski Alaska valisi Sarah Palin, Amerika'nın kadın başkana artık hazır olduğunu söyledi. Seul'de düzenlenen bir iş forumunda konuşan Palin, ABD'de kadın başkan seçilmesinin zamanının geldiğini belirtti. ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi için Cumhuriyetçilerin öne çıkan isimlerden olan, ancak aday olmayacağını açıklayan Palin, Amerika'nın kadın bir başkanı olacağını ve o günün gelmesini beklediğini kaydetti. Palin, 2012'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı olmayı amaçlamadığını açıklamıştı. Sarah Palin, dört yıl önce Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı olmuştu.