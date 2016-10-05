Sarah Jessica Parker: 'Sex and the City'nin devam filmi gelebilir

'Divorce' adında yeni bir komedi dizisiyle ekrana dönen Sarah Jessica Parker, 'Sex and the City'nin yeni filmini çekebileceklerini söyledi.

Rhapsody Magazine'in ekim sayısına kapak olan Sarah Jessica Parker, şimdilerde hem başrolünü üstlendiği hem de prodüktörlüğünü yaptığı 'Divorce' dizisiyle gündemde. Parker, fenomen haline gelen 'Sex and the City'nin devam filmi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Carrie, Miranda, Samantha ve Charlotte dörtlüsünün yeniden bir araya gelmesi ihtimalinin uzak olmadığını belirten yıldız, 'Sanırım hiçbirimiz buna hayır demeyiz' diyerek yeni filme yeşil ışık yaktı.