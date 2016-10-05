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Kültür-Sanat

Sarah Jessica Parker: 'Sex and the City'nin devam filmi gelebilir

"Carrie, Miranda, Samantha ve Charlotte dörtlüsünün yeniden bir araya gelmesi ihtimali uzak değil"

05 Ekim 2016 12:14

'Divorce' adında yeni bir komedi dizisiyle ekrana dönen Sarah Jessica Parker, 'Sex and the City'nin yeni filmini çekebileceklerini söyledi.

Rhapsody Magazine'in ekim sayısına kapak olan Sarah Jessica Parker, şimdilerde hem başrolünü üstlendiği hem de prodüktörlüğünü yaptığı 'Divorce' dizisiyle gündemde. Parker, fenomen haline gelen 'Sex and the City'nin devam filmi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.  

Carrie, Miranda, Samantha ve Charlotte dörtlüsünün yeniden bir araya gelmesi ihtimalinin uzak olmadığını belirten yıldız, 'Sanırım hiçbirimiz buna hayır demeyiz' diyerek yeni filme yeşil ışık yaktı. 

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Sex and the citySarah Jessica Parker

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