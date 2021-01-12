Sarah Jessica Parker, "Samantha'sız Sex and the City" sorusuna yanıt verdi: O hep parçamız olacak

Ekranlara döneceği öğrenilen Sex and the City dizisinin yıldızı Sarah Jessica Parker, Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall'ın projede yer almamasıyla ilgili konuştu. Parker, "Samantha bu hikâyenin parçası değil ama o nereye gidersek gidelim bizim bir parçamız olacak" dedi.

90'ları sonunda başlayan kült dizi Sex And The City'nin geri döneceği, filmin üç yıldızı Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis tarafından doğrulandı. Dört kadının hikâyesini anlatan dizide Samantha karakterini canlandıran Kim Cattrall'ın ise projede yer almayacağı belirtildi.

Sarah Jessica Parker ile arasının iyi olmadığını daha önce açık bir şekilde paylaşan Kim Cattrall'ın projede yer almayacak olması dizinin hayranlarını üzdü. Bir Instagram kullanıcısı Parker'a Cattrall'ın eksikliğiyle ilgili ne düşündüğünü sordu. Parker'ın yanıtı "Ondan hoşlanmıyor değilim. Ben bunu hiç söylemedim. Asla da söylemem. Samantha bu hikâyenin parçası değil ama o nereye gidersek gidelim bizim bir parçamız olacak" oldu.

Kim Cattrall son olarak Sex And The City'nin ikinci filminde yer almış, başka projelerde yer almayacağını söylemişti. Cattrall, dizinin bitmesinden yıllar sonra rol arkadaşlarının hiç biriyle yakın olmadığını söylemişti. Cattrall kardeşini kaybettiğinde Instagram üzerinden kendisine mesaj yazan Parker'a herkesin görebileceği bir şekilde "Arkadaşım değilsin, senin iyi dileklerine ihtiyacım yok" yazmıştı.