Sarah Fuller, ABD'nin 5 büyük üniversite konferansından birinde Amerikan futbolu oynayan ilk kadın olmaya hazırlanıyor

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Sarah Fuller, bugün ABD'de üniversite seviyesinde Amerikan futbolunun 5 büyük konferansından birinde maça çıkan ilk kadın oyuncu olabilir.

Vanderbilt Üniversitesi'nin futbol takımında kaleci pozisyonunda oynayan Fuller, bu hafta vurucu olarak Amerikan futbol takımına çağrıldı. ABD'nin profesyonel basketbol ligi NBA ve Amerikan futbolu ligi NFL, oyuncularını üniversitelerden seçiyor. Amerikan futbolunda genellikle Power 5 olarak bilinen 5 büyük üniversite konferansında isim yapan oyuncular 'draft'te profesyonel seviyede oynamak için seçiliyor. ABD'de üniversite seviyesindeki Amerikan futbolu büyük ilgi görüyor ve bazı karşılaşmaların reytingi profesyonel karşılaşmalardan daha yüksek oluyor. Fuller, üniversite kariyerinde başarılı bir performans sergilerse NFL'de Amerikan futbolu oynayan ilk kadın oyuncu olabilir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fuller, "Bu durumun şaşırtıcı ve harika olduğuna inanıyorum. Ama atnı zamandan bu hisleri ayırmaya çalışıyorum çünkü bunun yapmam gereken bir iş olduğunu biliyorum. Takıma yardımcı olmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" dedi.

Fuller, "Bu işin tarihi önemini düşünmemek odaklanmama yardımcı oluyor. Takım arkadaşlarımı yüzüstü bırakmak istemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Fuller, sahaya çıksa da çıkmasa da Power 5'in SEC konferans maçında forma giyen ilk kadın oyuncu olacak. Daha önce Power 5 maçları için kadroda yer alan kadın oyuncular olmuş, ancak hiçbiri maça çıkmamıştı.

Normalde futbol takımında oynayan Fuller, Vanderbilt'in Amerikan futbolu takımının birçok özel takımlar oyuncusun Covid-19 karantinasına alınmasının ardından kadroya alındı.

Takımın baş antrenörü Derek Mason, "Onun güçlü bir bacağı var. Bu ne getirecek cumartesi göreceğiz" dedi.

Fuller, antrenmanlarda üzerinde "Bir kız gibi oyna" yazılı kask kullandı.