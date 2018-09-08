Saraç'tan incir ve deve sütünden 'afrodizyak' etkili karışım

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde bu yıl 15\'inci kez düzenlenen Geleneksel İncir ve Kültür Festivali\'ne katılan Uzman Diyetisyen Dr. Ender Saraç, incir ve deve sütünden erkeklerde afrodizyak etkisi yarattığını belirttiği karışım yaptı.

İncirliova Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 7 Eylül\'de düzenlenen İncir ve Kültür Festivali\'nin 15\'incisi, renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan Uzman Diyetisyen Dr. Enver Saraç, yerel kıyafet giyerken; deve kervanıyla tur attı, incir ve deve sütü karışımı formüller yaparak faydalarını anlattı. Festival, mehteran gösterisiyle başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından 11 yarışmacının katıldığı en güzel incir tatlısı yarışması yapıldı. Ender Saraç\'ın başkanlığı yaptığı jüri üyeleri, yapılan incir tatlılarını tek tek tattı. Emine Kayaköylü\'nün yaptığı Osmanlı usulü deve sütlü incir tatlısı birinci seçildi. Hüsniye Özer\'in yaptığı deve sütlü lorlu incir tatlısı ikinci, Zayit Öztür\'ün yaptığı incir tatlısı ise üçüncü oldu. Dereceye girenlerden birinciye yarım altın, ikinci ve üçüncüye çeyrek altın hediye edildi. Hediyeleri Kaymakam Ediz Sürücü, Belediye Başkanı MHP\'li Gürşat Kale ve Ender Saraç verdi.

\'EŞEK SÜTÜ VE DEVE SÜTÜ, ANNE SÜTÜNE EN YAKIN SÜT\'

Yerel kıyafetlerle sahneye çıkarak konuşma yapan Ender Saraç, \"İncirliova\'yı çok inceledim. Sadece incirin meyvesini değil, incir çekirdeği yağı, taze incirin sütü, incir yaprağı ve incir olduğu gibi bir şifa kaynağıdır. İncirliova sadece meyvesini öylesine satan bir yer değil. İddia ediyorum, 5 yıl sonra incirin çekirdeğinden bile çok büyük para kazanacaksınız. Benim için incir önemli. Ama İncirliova\'nın genel yerel korunmuş değerleri daha da önelidir. Deve sütü tekrar canlanacak, büyük şifa kaynaklarından biridir. Anne sütüne en yakın olan iki süt eşek sütü ve deve sütüdür. Sürekli tüketilen inek sütü, hele sanayi tipi inek sütünün şifa özelliği tartışılır hale geldi\" dedi.

ERKEKLER İÇİN FORMÜL

Uygulamalı olarak formülleri gösteren Saraç, \"İncir yaprağı çayı annelerin sütünü artıracak. İncirle deve sütü karışımı formül ise erkeklerin performansını artıracak\" dedi. Saraç formülleri yaparken, \"İncir omega 3 içerdiği için erkeklerin genital organlarının damarlarının dolaşımıyla, damar tıkanıklığı için de birçok açıdan çok faydası var. Bunlar E vitamini içerdiği için, sperm artırıyor ve destekliyor. Bu formülde incir haricinde yaptığımız karışımda en önemlisi yine deve sütüdür. İhtiyacınız olmadığını biliyorum ama yaptığım bu formülü benim elimden mutlaka tatmanızı istiyorum. Bu formülden sabah akşam birer kaşık aldığınız zaman, başkanı sabah 06.00\'da sokaklar temizlenmiş mi, veya gece restoranlar temizlenmiş mi diye dolaşırken görürüz\" diyerek, Belediye Başkanı Gürşat Kale\'ye yaptığı karışımı ikram etti.

\'İNCİRİN HERŞEYİ FAYDALIDIR\'

İncirin yağı, çekirdeği sütü gibi her şeyin faydalı olduğunu anlatan Saraç, \"İncir yaprağı ile ilgili bazı tarifler vereceğim. İncir yaprağı bugün sıkça sorun olan varis ve hemoroid, yani basur için çok büyük bir şifa kaynağıdır. Çünkü incir yaprağının damarları büzüştürücü etkisi vardır. Yaprağında çayını yaparak daha faydalı hale getirebilirsiniz\" dedi.

ADINI ATATÜRK KOYMUŞ

Belediye Başkanı Gürşat Kale ise, \"Biz adımızla anılan ve incirle hayatını sürdüren bir ilçeyiz. İncir ve diğer nimetleri tanıtmak ve daha ileriye taşımak adına hizmetkarlık görevi görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz\" dedi.

Kaymakam Ediz Sürücü ise, \"Deve sütü ve deve çiftlikleriyle meşhur olan bir ilçedeyiz. İsmini incirden alan İncirliova, daha önce ismi Karapınar\'ken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk \'Burası ne kadar güzel, ismi İncirliova olsun\' demiş. Biz de bu ismi sürdürüyoruz\" dedi.

Festival gece çeşitli etkinliklerle sona erdi.

FOTOĞRAFLI