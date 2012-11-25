Sow'la başladı şovla bitti

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı yenerek grubunu lider tamamlamayı garantileyen ve üst tura çıkan Fenerbahçe, ligde sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe yükselişini sürdürürken zirve yarışında da çok önemli bir galibiyet aldı.

Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Aykut Demir 20. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe'nin golcüsü Moussa Sow sahneye çıktı ve skoru 1-1 yaptı.

İkinci yarıya taraftarının da desteğiyle hızlı başlayan Fenerbahçe'de Raul Meireles 63. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, 73'te Dirk Kuyt, 78'de Sezer Öztürk'ün golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'la karşılaşırken Gençlerbirliği sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve dünyaca ünlü ressam Burhan Doğançay ile maçı birlikte izledi. Ülker ve Doğançay maçı birlikte izledi Murat Ülker'in maçtan sonra attığı twit ve paylaştığı fotoğraf: Murat Ülker: Sevgili Burhan Doğançay ve dostlarla beraber Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçındaydık...

Tek değişiklik oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki Gençlerbirliği mücadelesine, Olympique Marsilya maçındaki 11'den tek değişiklikle çıktı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-lacivertli ekipte cezalı olan Caner Erkin'in yerine Stoch ilk 11'de yer aldı ve orta alanın solunda forma giydi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son iki resmi maçta sahaya sürdüğü ilk 11'de, Caner'in cezası nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kaldı. Sarı-lacivertli takımda cezalı Caner'in yanı sıra Krasic, Bienvenu, Orhan Şam, Özgür Çek, Serdar Kesimal ve Salih Uçan 18 kişilik kadronun dışında kaldılar.

Krasic ligde üst üste 4 maçtır 18'de yok

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Krasic, performansındaki düşüş nedeniyle ligde üst üste 4'üncü maçta da 18 kişilik kadroya giremedi. Ligde en son 9. haftada Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Medical Park Antalyaspor'a 3-1 yenildiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Krasic, ardından Akhisar Belediyespor, Orduspor ve Eskişehirspor maçlarında 18'de yer almadı.

Futbolculara sevgi gösterileri

Taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Olympique Marsilya karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle, (C) Grubu'ndan lider çıkmayı garantileyen sarı-lacivertlilere sevgi gösterilerinde bulundu. Futbolcular maç öncesi ısınma çalışmaları sırasında gerçekleştirilen tezahüratlar üzerine, tribünlere giderek taraftarlarını selamladılar.

'Marsilya Fatihi Bekir İrtegün' tezahüratı

Karşılaşma öncesi bütün futbolcuları tribüne çağırarak sevgi gösterilerinde bulunan taraftarların gözdesi, Bekir İrtegün oldu. Olympique Marsilya karşısında Fenerbahçe'nin tek golünü atan Bekir'i “Marsilya Fatihi” ve “Avrupa Fatihi” şeklinde tezahüratlarla tribünlere çağıran taraftarlar, sarı-lacivertli oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Yunus Yıldırım, Ekrem Kan, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Yobo, Hasan Ali Kaldırım, Meireles, Mehmet Topal (Dk. 59 Sezer Öztürk), Kuyt, Cristian, Stoch (Dk. 74 Mehmet Topuz), Sow (Dk. 81 Semih)

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Mehmet Sedef, Aykut Demir, Curri (Dk. 74 Kulusic), Tosic, Hurşut Meriç (Dk. 69 Lekic), Özgür İleri (Dk. 55 Oktay Delibalta), Azofeifa, Cem Can, Jimmy Durmaz, Zec

Goller: Dk. 20 Aykut Demir (Gençlerbirliği), Dk. 44 Sow, Dk. 63 Meireles, Dk. 73 Kuyt, Dk. 78 Sezer Öztürk (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 19 Meireles, Dk. 58 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 89 Semih Şentürk (Fenerbahçe), Dk. 89 Azofeifa (Gençlerbirliği)