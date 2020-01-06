Saracchi resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin kulübü Leipzig'den 1,5 yıllığına kiralandığını açıkladı. Saracch'ye 1,5 yıl sonunda toplam 2 milyon 50 bin Euro ödeme yapılacak.

Sol bekte görev yapan 21 yaşındaki Saracchi, Andres Fleurquin ve Fernando Muslera'nın ardından Galatasaray forması giyecek üçüncü Uruguaylı futbolcu olacak.

"Evime gelmiş gibiyim"

İmza töreninde konuşan Saracchi şunları söyledi:

"Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek."

Neden 36 numaralı forma?

36 numaralı formayı giyecek olan Saracchi, Mustafa Cengiz'in, bu forma numarasını neden seçtiğini anlatmasını istemesi üzerine şunları söyledi:

"36 numara eşimle beraber karar verdiğim numara. 3 benim sevdiğim numaraydı, 6 da kendisinin sevdiği numaraydı, birleştirip 36 yaptık."

Sarrachi kimdir?

23 Nisan 1998 tarihinde Uruguay'ın Paysandu şehrinde dünyaya gelen Marcelo Saracchi, futbol kariyerine 2015 yılında Uruguay Ligi takımlarından Danubio'da başladı. River Plate'in dikkatini çeken genç sol bek, 19 yaşındayken Arjantin'in yolunu tuttu.

River Plate ile 25 maça çıkan Marcelo Saracchi burada geçirdiği 1 sezon sonunda RB Leipzig tarafından fark edildi. Almanya ekibi RB Leipzig'in 12 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer ettiği genç futbolcu, bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 1 gol attı.

Saracchi 4 kez de ülkesi Uruguay'ın milli formasını giydi.