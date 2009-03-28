Şarabı aşan tasarımlar

İçki reyonlarında gezinirken karşılarına çıkan onlarca şarap çeşidinin arasından seçim yapmakta zorlananlar, kimi zaman sadece şişe tasarımının büyüsüne kapılıp göze en hoş görünen şişeyi sepetine atıveriyor.



Genellikle şarap almak diğer ürünleri satın almaktan çok daha karmaşık bir iştir. Çünkü şişenin içindeki tadı şişenin kapağını açıncaya kadar bilemezsiniz. Çoğumuzun şarap eksperi olmadığı düşünüldüğünde de ya daha önceden tadını bildiğiniz bir şarabı tercih edersiniz ya da şişe tasarımının cazibesine kanıp, o şişeyi sepetinize atarsınız. Yan yana duran birçok şişenin arasından sıyrılanlar ise, tasarımlarıyla farklılaşanlar olur genellikle.



Sabah gazetesinden Aslı Alp, ‘Gerçeğin şarapta’ olduğunu vurguladığı yazısında, birbirinden farklı şaraplar ve tanıtımlarına yer veriyor:



Dünyanın en önemli illüstratörlerinden olan ve Prada'nın ilkbahar-yaz 2008 koleksiyonu için yaptığı çizimlerle TIME dergisinin en iyi 100 tasarım seçkisinde yer alan James Jean, geçtiğimiz ay Avustralya'nın önemli şarap firmalarından The Grateful Palate'a (www.gratefulpalateimports.com) üç çeşit şarap için dokuz farklı illüstrasyon yaptı. Bu illüstrasyonlar o kadar güzel ki insan sadece bu çizimler için bile bu şişeleri satın alabilir. Tabii, tanesi 39.95 dolar olan bu şaraplara ulaşabilmeniz mümkün olursa...



Görme engelliler için şarap şişeleri



Dünyada farklı şişe tasarımına sahip birçok şarap var. Bunların arasında görme engelliler için üretilmiş şarap şişeleri de yer alıyor. Braille alfabesi ile etiketlenen Lazarus şarapları iki farklı kırmızı şaraptan oluşuyor.



Nesli tükenen hayvanlara dikkat çekmek isteyen şaraplar da mevcut. Rus sanatçı Nadine Parshina'nın tasarımını yaptığı Karağdağ Şarap Projesi her biri, Karadağ'ın Kırım kıyısında, koruma altında olan bölgesinde soyu tükenmek üzere olan hayvanların resimleriyle bezenmiş şarap şişelerinden oluşuyor.



Şaşırmamak imkânsız



Ülkemizde de şarapçılık son yıllarda inanılmaz bir gelişme gösteriyor. Markete gittiğinizde karşılaştığınız şarap seçkisi karşısında şaşkınlık yaşamaktan alamıyorsunuz kendinizi. Hal böyle olunca da zaman zaman sadece görüntüleri için şarap satın alabiliyoruz. Türkiye'nin önde gelen şarap üreticilerine şarap ve şişe tasarımı arasındaki ilişkinin önemini, hem tasarımcıları teşvik etmek hem de şarap şişelerinin daha ilgi çekici görünmesini sağlamak açısından onlarla işbirliğine gitmeyi düşünüp düşünmediklerini sorduk.

