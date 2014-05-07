Sara nöbetlerine karşı hint keneviri yağı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı aileler, ağır sara nöbetleri geçiren çocuklarına esrarın hammaddesi olan hint kenevirinden elde edilen yağı içiriyor. ABD'nin Colorado eyaletinde marihuana adıyla bilinen esrar maddesinin üretim ve satışının yasallaşması ile birlikte, hint kenevirinden elde edilen yağı ilaç olarak kullanmak isteyen yaklaşık 100 aile bu eyalete göç etti.

Yağın verildiği ilk çocuklardan birinin adına ve ünlü Amerikan çocuk romanına atıfla Charlotte'un Sevgi Ağı (Charlotte's Web) denilen yağın tıbbi faydası henüz bilimsel olarak ispatlanmış değil fakat ailelere göre, epilepsi hastası çocukların durumunda belirgin iyileşmeler gözleniyor.

Merkezi İngiltere'deki bir eczacılık şirketinin kenevirden elde ederek geliştirmeye çalıştığı epilepsi ilacı ise ABD Federal İlaç İdaresi'nden ön onay aldı.

Sara nöbetleri azalıyor

BBC’den Alastair Leithead'e konuşan Nicole ve Penn Mattison çifti, 2 yaşındaki çocukları Millie'ye günde 3 kere 0,1 ml. hint keneviri yağı içiriyor.

Mattison ailesi, böyle bir denemede bulunmalarının yasak olduğu Tennessee eyaletinden, marihuana üretim ve satışının yasallaştığı Colorado'ya taşınmış.

Anlattıklarına göre, günde onlarca sara nöbeti geçiren Millie'nin hastalığı şiddetini yitiriyor ve hasta çocuk, etrafındaki olaylara daha belirgin bilişsel tepkiler veriyor.

Nicole Mattison, "Şimdiye kadar nöbetlerde yüzde 75-90 azalma gördük. Bununla birlikte bence en önemli olumlu yan etki, bilişsel yeteneklerindeki gelişme" diyor.

Penn Mattison, 18 ay önce taşınma kararı almalarının zor olmadığını belirterek, "Bütün olasılıkları tüketmiştik, bu son şansımızdı" diyerek eşini destekliyor.

Marihuana yetiştiricisi Jesse Stanley, esrar kullanıcılarına yeterince keyif vermeyen hint kenevirinden elde edilen CBD maddesini kullanmak isteyen binlerce ailenin bekleme listesinde olduğunu belirtiyor.

Şimdiye kadar 70 ailenin olumlu geri bildirimde bulunduğunu anlatan Stanley şöyle diyor: "Belki, sadece belki, bunun üzerinde çalışarak insanlara nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda bilime başvurabiliriz. Çünkü oldukça açık ki bunda bir şey var."

'Marihuana mültecileri'

Merkezi İngiltere'de bulunan ilaç şirketi GW Pharmaceutical, hint keneviri yetiştirerek ilaç geliştirmek için ABD Federal İlaç İdaresi'nden onay almış.

6 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını belirten şirket tepe yöneticisi Justin Glover, "Bunun gerçekten işe yarayabileceği beklentisine ilişkin somut farmakolojik ve bilimsel gerekçe var" diyor ve ekliyor: "Ama şu noktada bir şey söylemek için erken."

CBD ve hint kenevirinden elde edilen maddelerin ilaç olarak kullanılabilmesi için henüz klinik çalışmalar tamamlanmış değil.

Fakat gönüllü olarak denemek için Colorado'ya taşınan ailelerin sayısı 100'e yaklaştı bile.

Nicole Mattison, yaşadıkları eyaletlerde bu şanslarının olmadığını hatırlatarak, "Kendimizi tıbbi marihuana mültecileri olarak tanımlıyoruz" diyor.

Hint kenevirinin epilepsi tedavisi için çare olup olmayacağı ise önümüzdeki dönemde anlaşılacak.