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Dünya
Deutsche Welle

'Şapkalı adam' sanılan kişi serbest

Belçika’da en az 35 kişinin öldüğü intihar saldırıları sonrasında basının “şapkalı adam” olarak yansıttığı Faycal C delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

28 Mart 2016 22:45


Belçika Federal Savcılığı Cumartesi günü Faycal C hakkında "terör örgütü üyeliği, terör cinayeti ve terör cinayeti girişiminde bulunmaktan" yakalama emri çıkartıldığını duyurmuştu. Savcılık şahsın gözaltında olup olmadığına dair bir açıklama yapmamış, Belçika medyası şahsın intihar saldırganlarının yanında görünen beyaz montlu siyah şapkalı kişi olduğunu yazmıştı. Medyada yer alan haberlerde şahsın gözaltında olduğu ileri sürülmüştü.

Savcılık Pazartesi günü yaptığı açıklamada “sürmekte olan soruşturmanın Faycal C'nin yakalanmasına işaret eden verileri desteklemediğini” ifade ederek Faycal C'nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir yetkili “soruşturma makamlarının Faycal C'nin şapkalı adam olmadığını tespit ettiklerini” belirtti.

Brüksel Zavatem havalimanı’nda saldırı düzenleyen canlı bombalar Najim Lakravi (24) ve İbrahim El Bakravi'nin (29) güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntüleri kamuoyuna yansımıştı. İkilinin yanında, en sağda görünen beyaz montlu ve siyah şapkalı şüpheli taşıdığı bombanın patlamaması üzerine kayıplara karışmıştı. Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının olduğu Maelbeek metro istasyonunda intihar saldırısı düzenleyen Halid El Bakravi ile saldırıdan hemen önce konuşan ve yanında büyük bir çanta taşıyan şüpheli de henüz bulunabilmiş değil. Belçika polisi iki şüpheliyi aramayı sürdürüyor.

Brüksel'deki intihar saldırılarında ölü sayısı 35'e yükseldi. Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block'un açıklamasına göre, 96 kişi de hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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