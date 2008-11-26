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Yaşam

'Şapkalar' duruyor mu, kalktı mı?

Yılların habercisi Gülgûn Feyman'ın nüfus idaresinde başına gelenler, inceltme işaretinin (^) Türkçe yazım kuralları arasından çıkarıldı mı sorusunu ak

26 Kasım 2008 02:00

Yılların habercisi Gülgün Feyman'ın nüfus idaresinde başına gelenler, inceltme işaretinin (^) Türkçe yazım kuralları arasından çıkarılıp çıkarılmadığı konusunda bir soruyu akla getirdi.

Olayı köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer'in yazısı (26.11.2008) şöyle:

Gülgûn Feyman’ın başına gelenler

Yılların  haber sunucusu Gülgûn Feyman geçenlerde kaydının bulunduğu nüfus idaresine gitmiş. Nüfus kağıdımı değiştirmek istiyorum, demiş. İsminin üzerindeki inceltme iminin (^) konulmasının unutulmaması için de uyarmış. Memur, "Şapkalar kalktı, koyamayız" karşılığını vermiş. Feyman şaşırmış ve "Eski nüfus kağıdımda Gülgûn yazıyor. Benim 50 yıllık ismimi mi değiştirmek istiyorsunuz?" diye çıkışmış... Memur "Şapkalar yok artık" diye ısrar edince yeni nüfus káğıdını çıkartmadan daireden ayrılmış. "Ben kár-kar, dáhi-dahi, ámá-ama’lardaki anlam kaymalarını nasıl okuyacağım veya yazacağım. Ben üniversitelerde, özel kurslarda diksiyon kursu veriyorum ve bunları öğretiyorum" diyen Feyman, bunun için Türk Dil Kurumu’nu aramış, onlar da "Şapkalar duruyor" demişler. Eğer öyle ise nüfus idarelerine (^) uyarısı göndermek gerekmiyor mu?

Haber verelim; internet sitesinde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Şükrü Halûk Akalan’ın ismi de ’şapkalı’ yazılmış.


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