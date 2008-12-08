Şapka deyip geçmeyin

Son zamanlarda moda çevrelerinin dikkatini çeken genç bir yetenek var: William Chambers!



Daha önce şarkıcı ve moda ikonu Roisin Murphy'nin 2007 turnesinde giydiği şapkaları da tasarlayan genç yetenek, farklı ve cesur tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Glasgowlu genç tasarımcı, son olarak Vice dergisinin düzenlediği ve İngiltere'nin en yaratıcı 30 tasarımcısının seçildiği yarışmada birinciliği elde etti.



Farklı görünmek isteyenlerin ilgisini çeken bu şapkaları giymek elbette ki biraz cesaret gerektiriyor.

