Sapık öğretmeni kızı yakalattı

Antalya’nın Manavgat İlçesi'nde emekli öğretmen 56 yaşındaki Muhsin Ş., ilköğretimde 5 yıl okuttuğu 14 yaşındaki kız öğrencisine `ders çalıştırma' bahanesiyle 2 yıl boyunca tecavüz etti.



İlköğretim öğrencisi kız, korktuğu için başına gelenleri kimseye anlatamadı. Emekli öğretmeni, tecavüz görüntülerini bulan 18 yaşındaki kızı polise ihbar etti. Evinde yapılan aramada, kızla ilişkilerinin kayıtlı olduğu CD'ler ele geçirilen emekli öğretmen tutuklandı. Arkadaşlarının dışladığı 8'nci sınıf öğrencisi okuldan alınırken, babasını ihbar eden lise öğrencisi kız da Manavgat'ı terk ederek İstanbul'daki yakınlarına sığındı.



Manavgat'taki Toros İlköğretim Okulu'ndan 2 yıl önce emekli olan sınıf öğretmeni Muhsin Ş.'nin, 1'nci sınıftan 5'nci sınıfa kadar okuttuğu 14 yaşındaki K.S.'ye 2 yıl boyunca tecavüz ettiği ortaya çıktı. Emekli öğretmeni, aynı okulun lise bölümünde okuyan 18 yaşındaki kızı C.Ş.'in polise yaptığı ihbar ele verdi. Babasının K.S. ile ilişkisinin görüntülerini gören C.Ş., olayı önce annesine anlattı. Olayın ortaya çıkmasıyla çevredekilerin baskısına maruz kalacağından korkan öğretmenin eşi H.Ş., öğretmenlik ataması bekleyen oğlu C.Ş. ile birlikte olayı gizlemeye karar verdi. Lise öğrencisi C.Ş. ise babasının tecavüzcü olduğunu bir hafta gizleyebildi. Vicdan azabına dayanamayan kız, polise ihbarda bulundu.



Evinde tecavüz görüntüleri bulundu



İhbar üzerine Antalya Asayiş Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri emekli öğretmenin Manavgat İlçesi Şelale Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Sabaha karşı yapılan operasyonda 2 çocuk babası emekli öğretmen Muhsin Ş. ve suçu gizlediği ifade edilen eşi H.Ş. gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada, emekli olduktan sonra öğrencilere ders verdiği öğrenilen Muhsin Ş.'nin kullandığı belirlenen bilgisayar ile 200 CD'ye el koydu. Polis, bilgisayarı incelemeye aldı. Polisin ele geçirdiği CD'lerde öğrencisine tecavüz ettiği görüntülerin de bulunduğu belirtildi. Pazarcı eşi H.Ş. ile birlikte ifadesi alınan emekli öğretmen Muhsin Ş., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, suçu gizlediği iddia edilen H.Ş.'yi serbest bırakırken, tecavüzcü öğretmen tutuklanıp cezaevine gönderildi.



‘Kameraya çekip tehdit etti’



Emekli öğretmenin tehditlerinden korktuğu için tecavüze boyun eğdiği belirtilen öğrenci K.S., tecavüz olayını polise anlattı. Öğretmeninin `ders çalıştırma' bahanesiyle evine götürdüğünü ve kendisine tecavüz ettiğini kaydeden K.S. şunları anlattı:



“O gün tecavüz olayını kameraya kaydetmiş. Görüntüleri bana gösterip olayı kimseye anlatmamam için tehdit etti. Çok korkuyordum, fakat her istediğinde de istediklerini yapmaya zorluyordu. Korkudan 2 yıl boyunca kimseye bir şey anlatamadım. Defalarca aileme anlatmayı düşündüm, yapamadım, psikolojim bozuldu. Derslerime çalışamaz oldum.''



Olay ortaya çıkınca arkadaşları tarafından dışlandığını söyleyen K.S., ``Kimse ne yaşadığımı bilmiyor. Bazı arkadaşlarım beni suçladı. Anneleri benimle konuşmalarını istememiş. Yalnız kalıp, iteklendim. Bu nedenle ailem beni okuldan aldı. Kaydımı başka bir okula naklettirmek istiyorum'' diye konuştu.



‘Duyunca öldürmeyi düşündüm’



Kızına 2 yıl boyunca öğretmeni tarafından tecavüz edildiğini öğrenince şok geçiren otel işçisi baba M.S ise, “Duyduğum anda öğretmeni öldürmeyi düşündüm. Böyle bir insan olamaz. Çocuğumuzun geleceğini ve kendisini emanet ettiğim kişi, bütün hayallerimizi yıktı. Adalete güveniyorum, öğretmenin gerekli cezayı alacağından eminim. Bu saatten sonra tek derdim kızımın sağlığına kavuşması. İşimi bıraktım, zamanımı kızımla geçiriyorum'' dedi.



Polis, tutuklanan Muhsin Ş. ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü, başka kurbanlar bulunup bulunmadığının araştırıldığını kaydetti.



`İyiliksever' görünmek için çevresine kömür yardımı da yaptığı belirtilen Muhsin Ş.'nin komşuları da olayın şokunu yaşıyor. Olay sonrası bunalıma giren öğretmenin kızı C.Ş. Manavgat'ı terk ederek, İstanbul'da bulunan yakınlarının yanına gitti.

