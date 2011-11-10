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Sapığından şikâyetçi oldu

Petek Dinçöz, kendisini ölümle tehdit eden ve kaçırılan karısı zanneden telefon sapığından şikâyetçi olduğunu söyledi.

10 Kasım 2011 02:00

 
T24- Şarkıcı Petek Dinçöz, kendisini ölümle tehdit eden ve Can Tanrıyar tarafından kaçırılan karısı zanneden telefon sapığından şikâyetçi olduğunu söyledi.



TNT’de sunduğu “Arım Balım Peteğim” programında dün sabah Banu Alkan’ı ağırlayan Dinçöz, telefon sapığı yüzünden sokakta yürürken bile korktuğunu açıkladı. Dinçöz şöyle konuştu:
“Benim de başımda bir sapık var. Daha yeni adliyeye gidip şikâyetçi oldum. Ölüm tehditleri alıyorum. Kocam olduğunu iddia ediyor. Beni uçankuş kaçırmış, Can (Tanrıyar) kaçırmış falan... Bunlar çok acı şeyler... Sokakta yürürken insan bir korkuyor! Telefonla arıyor, çok acı. Adam bir kıstırsa tutacak elinden, ‘Yürü karığıcım’ falan diyecek.” 

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